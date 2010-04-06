УЕФА подозревает в договорняках четыре матча чемпионата Италии

УЕФА совместно с итальянскими властями начал расследование в отношении четырех матчей, сыгранных на Апеннинах в нынешнем году, и, возможно, носивших договорный характер. Под подозрение попали три февральских игры серии B («Галлиполи» – «Гроссето», «Гроссето» – «Читтаделла», «Салернитана» – «Триестина»), а также встреча серии А «Кьево» – «Катания», состоявшаяся 21 марта. Перед матчем «Кьево» – «Катания» европейские букмекеры зафиксировали необычайно большое количество ставок на мирный исход. На ничью было поставлено более 2 миллионов фунтов, в том числе 250 тысяч – на счет 1:1, как в итоге и завершилась игра. «Да, мы изучаем 4 игры в Италии. Матч «Кьево» – «Катания» требует отдельного рассмотрения. Большинство ставок было сделано на азиатских рынках. Мы никогда не сталкивались с подобными суммами. Это требует объяснения», – сообщил The Independent источник в организации, ведущей расследование по этому делу.