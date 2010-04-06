Донецк получил деньги на строительство нового аэровокзала к Евро-2012

Донецкая область получила деньги на строительство нового аэровокзала международного аэропорта Донецк, который должен быть готов к чемпионату Европы по футболу 2012 года, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий Близнюк пресс-конференции во вторник. Строительство терминала в аэропорту Донецк до последнего времени было проблемным в связи с отсутствием финансирования. Власти Донецкой области не смогли найти инвестора для строительства аэровокзала, в связи с чем пришлось привлекать бюджетные средства. «Я впервые официально об этом заявляю, мы не имеем проблемы с финансированием строительства терминала. У нас есть деньги, которые строители должны осваивать. И на прошлой неделе по моему настоятельному предложению они приступили к работе в двухсменном режиме. В перспективе я хочу их очень настоятельно попросить перейти к работе в круглосуточном режиме для освоения тех средств, которые нам выделяются», – сказал Близнюк. При этом он отметил, что существует определенная проблема с гостиницами. По его словам, есть определенные проблемы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры к «Евро-2012». В то же время губернатор подчеркнул, что у Донецкой области есть опыт проведения чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет 2009 года, где были отработаны вопросы, связанные с волонтерами, безопасностью, медициной и так далее.