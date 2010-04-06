Футболист «Интера» и сборной Румынии «ждет» ребенка

Жена футболиста миланского «Интера» и сборной Румынии Кристиана Киву Аделина объявила о том, что забеременела, чего она так хотела. Об этом сообщает VDT Online. «Мы хотим иметь большую семью. Я хочу, чтобы у нас родился мальчик, Крис хочет девочку, – сказала она. – Неважно, кто будет». У семьи Киву уже есть девочка Наталья, которой сейчас год и два месяца. Известие о беременности Аделина получила неделю назад. Так что через девять месяцев в их семье будет пополнение. А об этом Кристиан и Аделина никогда не забывают.