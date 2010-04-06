Колесников: Реконструкция стадиона в Киеве – грубейшая ошибка

Вице-премьер Украины Борис Колесников, курирующий проведение чемпионата Европы-2012, уверен, что континентальное первенство пройдет на Украине. «В том, что «Евро-2012» пройдет на Украине, нет никаких сомнений», – заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» вице-премьер, передает «Газета.Ru». По его словам, нет никакой вероятности, что стадионы во Львове и Киеве не будут готовы, и все матчи пройдут в Польше. «Я даже не хочу это обсуждать. Все стадионы будут готовы», – подчеркнул Колесников. Впрочем, он отметил, что строительство стадиона во Львове является куда меньшей проблемой, чем реконструкция национального стадиона в Киеве. «Строить новое намного проще. Реконструкция – была грубейшая ошибка», – сказал Колесников. Он подтвердил обещание президента Украины Януковича выделить дополнительные средства на строительство аэропорта. «Речь идет о выпуске ценных бумаг, как внутренних, так и внешних, среднесрочных и долгосрочных. Часть облигаций внутри страны продано», – пояснил Колесников. Вице-премьер также добавил, что не поддерживает идею о привлечении частного бизнеса для организации чемпионата Европы по футболу на Украине. «Провести чемпионат Европы ни одна общественная организация, ни даже люди, которые любят футбол и имеют возможность, не смогут. Тут роль государства – регулирующая, где бы это ни было», – сказал Колесников подчеркнул, что «прямых расходов на «Евро 2012» у Украины всего $700 млн». «Это два стадиона, остальное, это национальная инфраструктура, которую, так или иначе, все равно нужно было строить», – отметил он. По мнению Колесникова, вероятнее всего, закрытие чемпионата Европы по футболу пройдет именно в Киеве. «Если финальный матч будет в Киеве, то закрытия в Варшаве точно никак быть не может», – заключил он.