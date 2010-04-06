Алиеву «присвоили» российское гражданство

Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) «присвоила» российское гражданство полузащитнику сборной Украины и московского «Локомотива» Александру Алиеву, что вызвало бурную реакцию в украинских СМИ. На сайте РФПЛ напротив фамилии игрока в графе «страна» красуется российский триколор, хотя на сайте «Локо» Алиев числится с флагом Украины, передает NEWSru.ua. Ошибка не заслуживала бы такого пристального внимания, если бы сам Алиев не заявлял о желании принять российское гражданство. При этом футболист намеревался продолжать выступать за сборную Украины и «никогда от нее не отрекаться». «Я никогда не отрекусь от Украины, вся моя жизнь связана с Украиной, у меня здесь дом и семья, и я игрок национальной сборной. Но в «Локомотиве» мне сказали, что удобнее будет сделать российский паспорт, тем более что я родился в Хабаровске. Но для меня это возможно только при условии, что я сохраню своё место в сборной, ведь через два года чемпионат Европы - и перед нами стоит задача выиграть домашний турнир». Когда же Алиеву объяснили, что в Украине двойное гражданство запрещено и в случае принятие любого другого гражданства он автоматически теряет право выступать за желто-синию команду, он заявил: «Если это так, если мне нельзя иметь еще и российский паспорт, то тогда я от этого откажусь. Я не могу ставить под угрозу свое будущее в сборной». На этом история, казалось, и завершилась. Но теперь на Украине полагают, что российские официальные источники, а сайт РФПЛ, естественно, таковым считается, думают иначе.