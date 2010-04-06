Форвард «Арсенала» отыскал слабое место у «Барселоны»

Нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер заявил, что слабым местом «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов будет центр обороны. Бендтнер напомнил, что основные центральные защитники «Барселоны» Карлес Пуйоль и Херард Пике пропустят игру с «Арсеналом» из-за дисквалификаций, сообщает AFP. Бендтнер отметил, что потеря двух ведущих защитников наверняка отрицательно скажется на игре «Барселоны». Нападающий «Арсенала» добавил, что отсутствие в составе соперника Пуйоля и Пике может помочь его команде добиться нужного результата. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» - «Барселона» Пуйоль получил красную карточку, а Пике - желтую, которая стала для него третьей в этом турнире. Игра состоялась 31 марта в Лондоне и завершилась вничью 2:2. Ответная встреча пройдет вечером 6 апреля в Барселоне. В составе «Арсенала» из-за травм на поле не выйдут защитник Вильям Галлас, полузащитник Сеск Фабрегас, нападающие Андрей Аршавин и Робин ван Перси. У «Барселоны» матч пропустит форвард Златан Ибрагимович. Кроме того, под вопросом участие в игре полузащитника Андреса Иньесты.