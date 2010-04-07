Тимощук: В Манчестере будем в отеле, где жил «Зенит» перед финалом Кубка УЭФА

Украинский полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» и сообщил, что его команда остановилась в том же отеле, где он в составе петербургского «Зенита» был перед финалом Кубка УЕФА-2008. «На матчи подобного уровня всегда максимальный настрой, потому что в них решается достаточно много. Мы сегодня прилетели в Манчестер, остановились в том же отеле, в котором жили перед финалом Кубка УЕФА, когда я был игроком «Зенита». В 17.30 по плану была предыгровая тренировка, а завтра уже матч, в котором на кону стоит выход в полуфинал Лиги чемпионов. Все зависит от нас. Необходимо продемонстрировать максимальную концентрацию и самоотдачу, лишить соперника игрового пространства и времени на принятие решения. Против английской команды надо сыграть агрессивно, максимально плотно и неуступчиво в борьбе. 2:1 – это хороший счет после первой игры. Для любой команды важно победить в домашнем матче перед ответным поединком. Шансы были бы больше, если бы «МЮ» не удалось забить гол на выезде. Манкунианцы – достойный соперник, но мы готовы бороться с любым клубом, причем до последней минуты, что и показал первый матч», – сказал Тимощук в интервью «Спорт-Уикэнду».