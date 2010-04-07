Игнашевич: «Интер» вернул ЦСКА на грешную землю

7 апреля 2010, 10:22

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич оценил исход ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (0:1, первая встреча 0:1). «Мне очень жаль, что мы упустили возможность выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Такой шанс зачастую предоставляется только раз в жизни. Итог – глубочайшее разочарование. Четвертьфинал Лиги чемпионов можно приравнивать и к финалу Кубка УЕФА и к полуфиналу Евро. Уровень высочайший. Тем более обидно, что мы ничего не смогли противопоставить «Интеру». Ни сегодня, ни в Милане мы не обладали достаточным для этого ресурсом. До гола мы еще имели гипотетические шансы удачно сыграть в обороне, постараться забить и, может быть, перевести игру в дополнительное время. Но после того, как «Интер» повел в счете, а несколько минут спустя травму получил Вася Березуцкий, наши шансы стали таять на глазах. «Интер» вполне логично выбрал тактику игры от обороны, а это – конек команды Моуринью. Удаление Чиди Одиа? Это был второй после гола «Интера» удар ниже пояса. Перед началом второго тайма в нас еще теплилась надежда. Удаление Чиди ее похоронило. Мы остались вдесятером, и уже не успевали прессинговать соперника и перекрывать свободные зоны. На любом участке поля «Интер» имел численное преимущество. По такой игре забить три мяча невозможно. Мы старались играть достойно. По возможности атаковали. Пытались забить, порадовать болельщиков, если не итоговым результатом, так хотя бы голом. Еще в перерыве мы с ребятами обсудили ситуацию и решили: нужно сделать все, что в наших силах, выложиться без остатка, чтобы совесть была чиста и перед собой, и перед партнерами. Я благодарен болельщикам за супер-поддержку, за то, что большинство из них аплодировало нам по окончании матча, а значит понимало: объективно сегодняшний «Интер» сильнее сегодняшнего ЦСКА. Не хочется верить, что мы проиграли, что Лига чемпионов для нас закончилась. Ведь мы же так далеко прошли. Осознание никак не приходит. Ради таких матчей люди становятся футболистами. Представьте себе мечту, в осуществление которой вы почти поверили, но так и не смогли осуществить. Чего-то все-таки не хватило. Так было сегодня. Можно сказать, «Интер» вернул нас на грешную землю», – приводит слова Игнашевича его официальный сайт. sports.ruф

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