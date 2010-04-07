WTA запустила социальный ресурс

WTA совместно с Sony Ericsson запустили англоязычный тематический интернет-ресурс SuperFans, публикующий обновления Facebook-, Twitter-, Flickr- и YouTube-аккаунтов теннисисток. Целью ресурса считается налаживание и поддержания контакта теннисисток и их поклонников. Создатели SuperFans называют проект первым в своем роде: когда профессиональная спортивная лига – WTA – создала публичный медиаканал, направленный на коммуникацию спортсменов и болельщиков, позволяющую им лучше узнать друг друга на личном уровне. Запуск русской версии сайта ожидается позднее в этом году. «Популярность социальных медиа позволила профессиональным спортсменам вроде меня вести более осмысленный и двусторонний диалог с поклонниками. Мне нравится концепция SuperFans, потому что благодаря ей наши болельщики проще могут наблюдать и общаться с нами», – цитирует Марию Шарапову ее официальный сайт. sports.ru