Тайгер Вудс: Надеюсь, еще не разучился хорошо играть в гольф

Знаменитый гольфист Тайгер Вудс, не выступавший в официальных соревнованиях почти полгода, заявил о намерении выиграть турнир Masters в американской Огасте. Последний раз Вудс выходил на поле 15 ноября 2009 года в австралийском Мельбурне, где одержал победу. Вскоре после этого он попал в автомобильную аварию, спровоцировавшую слухи о проблемах в его семье. В феврале 14-кратный чемпион мира по гольфу сделал откровенное публичное заявление, выразив раскаяние в том, что обманывал свою жену. Выступая на пресс-конференции в Огасте, 34-летний спортсмен вновь извинялся за недавние скандалы, но пообещал сделать все, чтобы добиться здесь своей пятой по счету победы. «Еще в феврале я и не собирался продолжать играть. Да и тренироваться здесь я начал всего пару дней назад. Но я почувствовал, что соскучился по гольфу, что это именно то, чего мне так не хватало последние несколько месяцев, когда в моей жизни произошло много всего. Сейчас я здесь и очень рад, что снова буду играть в гольф. Надеюсь, что еще не разучился делать это хорошо», – приводит слова Вудса BBC Russian.