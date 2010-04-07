Мишель Платини прибыл во Львов

Сегодня в 11.00 в ГП «Международный аэропорт Львов» прибыл лайнер с президентом УЕФА Мишелем Платини. В аэропорту его встречали директор МОК «Евро-2012 в Украине» Маркиян Лубкивский, президент ФФУ Григорий Суркис, городской голова Андрей Садовый и др.Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Львовского горсовета. Сразу после прилета Платини осмотрел строительство новой взлетно-посадочной полосы. Кроме того, сегодня в рамках своего официального визита глава УЕФА осмотрит строительную площадку стадиона к Евро-2012 во Львове и примет участие в презентации Львова к Евро-2012, которая состоится во Дворце Потоцких.