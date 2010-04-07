НХЛ. Овечкин догнал Кросби в споре лучших снайперов

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Питтсбург Пингвинс» и сравнялся по числу голов в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2009/10 с нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби. Оба форварда забросили по 48 шайб, передает «Лента.ru». В ночь с 6 на 7 апреля «Вашингтон» встречался с «Питтсбургом» и победил со счетом 6:3. При этом одну из шайб у «Пингвинс» забросил Кросби. Что касается «Вашингтона», то в его составе, помимо Овечкина, отличился еще один россиянин - Александр Семин. Он открыл счет в матче и был признан его лучшим игроком. Российский вратарь «Кэпиталс» Семен Варламов отбил 26 из 29 бросков соперников. В списке лучших бомбардиров лиги Овечкин, набравший 106 очков, занимает второе место. Лидирует хоккеист «Ванкувер Кэнакс» Хенрик Седин, который набрал 107 очков. Очередное очко за точную передачу Хенрик Седин набрал в игре с «Колорадо Эвеланш» (благодаря победе со счетом 4:3 «Колорадо» обеспечил себе место в плей-офф). Из других матчей, состоявшихся в ночь с 6 на 7 апреля, стоит отметить игру «Нью-Джерси Дэвилс» - «Атланта Трэшерс» (3:0). В этом матче вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер одержал свою шестисотую победу в НХЛ. В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2009/10 «Вашингтону» и «Ванкуверу» осталось провести по два матча. «Питтсбург» проведет еще три встречи.