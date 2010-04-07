КХЛ аннулировала контракты 15-и хоккеистов «Лады»

Континентальная хоккейная лига освободила 15 игроков тольяттинской «Лады» от всех обязательств перед клубом. Эти хоккеисты признаны неограниченно свободными агентами и могут начать поиск новых мест работы. КХЛ аннулировала контракты игроков в связи с задолженностью «Лады» по зарплате, пишет издание «Советский спорт». Как рассказал руководитель дисциплинарного комитета КХЛ Владимир Сараев, «Лада» обязана полностью расплатиться с хоккеистами по зарплате, а также выплатить им выходное пособие (так как контракты расторгнуты по вине клуба). Защитник «Лады» Иван Лекомцев (один из хоккеистов, признанных неограниченно свободными агентами) рассказал, что он надеется официально расторгнуть контракт с «Ладой» до 10 апреля. Лекомцев добавил, что о будущем месте работы он пока не разговаривал даже со своим агентом. «Лада» столкнулась с финансовыми трудностями еще перед началом сезона-2009/10, но тогда команде удалось заручиться гарантиями спонсоров. Однако по ходу сезоне у клуба вновь возникли экономические сложности. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Лада» не попала в плей-офф.