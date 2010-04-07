Команда Поветкина требует проверить Владимира Кличко на допинг

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Владимир Хрюнов сообщил, что пока никаких переговоров по поводу возможного боя между его клиентом и чемпионом IBF и WBO в супертяжелом весе Владимиром Кличко не ведется. «На прошлой неделе должна была состояться встреча между генеральным менеджером промоутерской компании Sauerland Events Кристианом Майером с советником братьев Кличко Шелли Финкелем, - приводит слова Хрюнова ALLBoxing.ru. - Но в итоге переговоры не состоялись». Хрюнов рассказал о причинах, из-за которых возникают разногласия при проведении этого боя. «Причины больше всего касаются технической стороны дела, - сообщил он. - Дело в том, что Поветкин подписал декларацию, по которой он обязуется сдавать допинг-пробы по правилам WADA. Мы настаиваем на том, чтобы команда Кличко также соблюдала условия этой декларации. И на сегодняшний день это основной вопрос». Также менеджер российского боксера рассказал, что в середине апреля Поветкин отправится на тренировочный сбор в США вместе со своим тренером Тедди Атласом.