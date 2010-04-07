Милевский приобрел новую Maserati

У форварда киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского появилась новая Maserati, на этот раз - бордового цвета. 6 апреля футболиста сфотографировали за рулем Maserati Quattroporte цвета бордо, номера которого зарегистрированы в Днепропетровске. Не исключено, что автомобиль Милевскому предоставило представительство Maserati в Украине на время ремонта его собственной машины, передает «Корреспондент». Напомним, пару недель назад Милевский попал в ДТП. Тогда в Maserati Quattroporte Милевского врезалась девушка на Mitsubishi Lancer. Maserati Милевского пострадал уже второй раз за этот год. В первый раз машина пострадала на 25-летие капитана «Динамо» - во дворе у дома Милевский обнаружил огромную вмятину на ее правом крыле.