Названа лучшая спортсменка Украины

Биатлонистка Вита Семеренко названа лучшей спортсменкой Украины в марте. Такое решение утвердила Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины. Лучшим тренером назван личный наставник биатлонистки Григорий Шамрай. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК. В марте на чемпионате Европы в эстонском Отепяа Вита Семеренко завоевала полный комплект наград – «золото» в гонке преследования, «серебро» в эстафетной гонке и «бронзу» - в спринте. До этого, на этапе Кубка мира в Норвегии в гонке с массовым стартом украинская спортсменка финишировала третьей.