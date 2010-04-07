Алонсо: Будь я защитником, опасался бы дуэта Роналду - Игуаин

Для полузащитника мадридского «Реала» Хаби Алонсо матч следующего тура Ла лиги с «Барселоной» станет первым «классико» в его жизни на «Сантьяго Бернабеу». Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca, футболист по этому поводу сказал следующее: «Эта «Барселона» - лучшая команда клуба за последние 20 лет. Мы должны будем сыграть с очень сильной командой, но если бы я был защитником, то опасался бы атакующего дуэта Роналду – Игуаин. Кроме того, «Реал» сейчас тоже в прекрасной форме», - заявил Алонсо.