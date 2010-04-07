Шустер: «Реал» - фаворит в матче с «Барселоной»

Экс-наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер считает, что в предстоящем «классико» с «Барселоной», которое состоится 10 апреля, фаворитом является «Королевский клуб». Немецкий специалист придерживается такого мнения прежде всего потому, что игра состоится на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Marca. «Фаворитом этого противостояния является «Реал», так как играет в родных стенах. Кроме того, многое будет зависеть от оборонительных действий команд. А вообще обе команды во многом равны, поэтому решающим фактором станут отдельные нюансы. Что же касается того, что в этом матче разыгрывается чемпионский титул, то я не согласен с этим, так как впереди ещё много матчей», - заявил Шустер.