Пудзяновский: Через 2 года хочу биться с Федором Емельяненко

Польский боец Мариуш Пудзяновский прокомментировал свое отношение к Тиму Сильвии, с которым ему предстоит встретиться 21 мая на турнире Moosin: God of Martial Arts и рассказал о своих дальнейший планах. О Тиме Сильвия: «Тим большой парень, но такие легко и быстро падают. Он слишком медленный, я облечу его дважды вокруг, прежде чем он сделает хотя бы одно движение. Я очень сильный и быстрый, как только я брошу его на мат, то буду проводить удары и у него не хватит сил встать. Когда мы подавали друг другу руки, то я почувствовал, что он большой и мягкий, будет во что бить. Кроме того я вижу, что ему уже не хватает того, чего у меня предостаточно в плане боя – жажды борьбы. Сильвия уже свое отбился, а теперь думает, что может на мне заработать. Я голодный до этого спорта. В мире силы и железа я уже выиграл все, что возможно и теперь самое время выигрывать в ММА» О предстоящем поединке против Юсуке Кавагучи: «Бой с японцем является частью подготовки к поединку против Тима Сильвии. С Кавагучи я буду биться и в партере и в стойке – это будет хорошая притирка» О планах на будущее: «Через полтора года, может быть через два – я хочу быть чемпионом мира, и биться даже с Федором. Пока что он оторвал бы мне голову, но через два года мы можем войти в клетку», – цитирует Мариуша Пудзяновского Sports.ru со ссылкой на Mixfight.ru.