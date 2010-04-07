Платини: Верю, что Львов подготовится к финалу Евро-2012

Президент УЕФА Мишель Платини прибыл во Львов в составе делегации УЕФА для ознакомления с подготовкой инфраструктуры города к чемпионату Европы 2012 года. Платини осмотрел строительство новой взлетно-посадочной полосы на государственном предприятии «Международный аэропорт «Львов», ознакомился с ходом работ на строительной площадке стадиона к «Евро-2012» и участвовал в презентации областного центра в рамках будущего чемпионата. «Я верю в то, что Львов должным образом подготовится к финалу Евро-2012 и уверяю в нашем доверии к власти. Строители должны строить, а власть – предоставить гарантии, что все будет сделано вовремя», – приводит слова Платини «Укринформ». По словам Платини, делегация недавно посетила Польшу и теперь находится в Украине, где также проинспектирует футбольные объекты в других городах, утвержденных для проведения финальных матчей. «Завтра мы встретимся с президентом Украины, и будем говорить о гарантиях правительства относительно выполнения всех подготовительных работ в очерченные сроки. В Киеве и во Львове существуют подобные вопросы относительно строительства стадионов. Но Киев имеет особое значение. Не будет готов Киев – не будет Евро-2012 в Украине», – сказал Платини.