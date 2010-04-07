Правительство Украины в этом году выделит 26 млрд. на подготовку к Евро-2012

Правительство Украины планирует выделить в 2010 году 26 миллиардов гривен ($3,28 млрд) для подготовки объектов инфраструктуры к проведению на Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, сообщил в среду вице-премьер-министр страны Борис Колесников. Как отметил вице-премьер, уже принято решение о выделении 200 миллионов гривен ($25,2 млн) из государственного бюджета для проведения работ по подготовке к чемпионату, в частности, на реконструкцию национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, стадиона и аэропорта во Львове, а также строительство терминального комплекса донецкого аэропорта. По словам Колесникова, для обеспечения развития транспортной инфраструктуры принимающих городов из государственного бюджета на строительство воздушных ворот Донецка и Львова уже в этом году выделено 188,8 миллиона гривен ($23,8 млн) и 30 миллионов гривен ($3,7 млн) соответственно.