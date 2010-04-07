В Рио-де-Жанейро затоплен знаменитый стадион «Маракана»

Проливные дожди затопили легендарный футбольный стадион «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Под водой оказалось не только футбольное поле, полностью затоплены раздевалки и другие вспомогательные помещения. Жертвами ливней, не прекращающихся в бразильском мегаполисе с 5 апреля, уже стали 95 человек. По словам градоначальника, более 1,4 тысячи человек лишились крова и четверо числятся пропавшими без вести. По данным метеорологов, объем выпавших во вторник осадков стал рекордным за последние 44 года. В городе зафиксированы десятки подтоплений жилых кварталов, в районе, где расположен одноименный стадион, вышла из берегов река Маракана. По данным мэрии, большая часть обвалов грунта, повлекших человеческие жертвы, произошла на возвышенностях, где много ветхого жилья, в так называемых фавелах (трущобах). Стадион «Маракана» был построен в 1950 году к проведению в Рио-де-Жанейро чемпионата мира по футболу. В 2000 году арена была объявлена историческим памятником и культурным наследием Бразилии. Планируется, что на «Маракане» пройдёт финальный матч чемпионата мира по футболу 2014 года