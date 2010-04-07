Ф/катание. Канадка будет выступать за Украину

Чемпион Украины по фигурному катанию среди юниоров в танцах Дмитрий Дунь теперь будет выступать с канадкой Террой Финдли. Пара будет тренироваться в Канаде, но выступать за Украину. «Я действительно в Канаде, уже 3 недели. Встал в пару с Террой Финдли, катаюсь в Барри, канадских тренеров», - рассказал Дмитрий «Чемпиону». Тренируют пару Девид Ислам, Тайлер Майлс, Келли Джонсон, программы будет ставить француз Роман Хагенмайер. По словам Дмитрия, пара планирует выступать уже в соревнованиях взрослых, а в Украину приедет на контрольные прокаты в августе. «У меня есть один год в юниорах, у Терри - нет. Но, если даже и был бы, то юниоры - это прошлое! Новый олимпийский цикл, новые правила», - заявил спортсмен.