Каха Каладзе меняет футбол на политику

Грузинский легионер «Милана», экс-динамовец Киева Каха Каладзе, возможно, уйдет из спорта в политику и станет членом команды экс-премьера Грузии Зураба Ногаидели. Известный футболист не исключает выхода на политическую арену вместе с командой Ногаидели. Об этом он заявил в информационном выпуске «Хроника» грузинской телекомпании «Имеди», пишет «Динамо»(Киев) от Шурика. Каладзе характеризует Ногаидели положительно и заявляет, что поддерживает с ним нормальные отношения. По словам спортсмена, в свое время он был очень доволен менеджментом управления своей компании, которым руководил экс-премьер Ногаидели.