Футболиста оштрафовали за посещение пивной

Английский футбольный клуб «Бернли» оштрафовал своего игрока Кевина Макдоналда на пять тысяч фунтов стерлингов (5,6 тысячи евро) за посещение паба во время матча его команды с «Манчестер Сити» в чемпионате Англии (1:6), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание The Daily Mail. В перерыве этой встречи Макдоналд был заменен и отправился в паб. В первом тайме «Манчестер Сити» забил «Бернли» пять голов, и в перерыве Макдоналда заменили. 21-летний полузащитник покинул раздевалку и отправился в пивное заведение по соседству со стадионом, где футболиста уже ждал его отец. В пабе игрок досмотрел матч «Бернли». Пил ли Макдоналд пиво, не уточняется. Футболист извинился за свой поступок. Макдоналд сказал, что он должен был остаться на стадионе и поддерживать свою команду до конца игры. Некоторые болельщики «Бернли» поддержали игрока. В частности, Алан Бикрофт, лидер фанатского объединения клуба, сказал, что на месте Макдоналда он бы сделал то же самое. По словам Бикрофта, то, что футболист досмотрел матч не на стадионе, а в другом месте, не имеет значения. В 33 матчах чемпионата Англии сезона-2009/10 «Бернли» набрал лишь 24 очка и расположился на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице. От «Вест Хэма», находящегося вне «зоны вылета», «Бернли» отстает на четыре очка.