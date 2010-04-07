Участницу Олимпиады дисквалифицировали за допинг

Польская лыжница Корнелия Марек, попавшаяся на употреблении допинга во время Олимпиады-2010, дисквалифицирована на два года. Такое наказание спортсменке вынесла Федерация лыжных видов спорта Польши. Марек отстранена от участия во всех соревнованиях, а также лишена финансовой поддержки, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. Спортсменка попалась на употреблении запрещенного препарата эритропоэтина (ЕРО) 25 февраля после женской эстафеты 4х5 километров на Играх-2010. По существующим правилам, Марек сможет вернуться в спорт в 2012 году, но ей будет запрещено участвовать в Олимпиаде 2014 года в Сочи. Во время разбирательства дела об употреблении допинга лыжница заявила, что ей делали инъекции, но она не предполагала, что в них может содержаться запрещенное вещество. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный олимпийский комитет (IOC) продолжают расследование дела Марек.