Ф/катание. Бестемьянова: Я могла бы стать президентом федерации

Легендарная фигуристка Наталья Бестемьянова призналась, что хотела бы возглавить Федерацию фигурного катания России. «Российское фигурное катание находится в яме, и кто бы сейчас ни взял бразды правления, он будет мальчиком для битья. Мы потеряли свои позиции, и почему-то у нас в этом винят конкретных людей. Да, вина людей существует. Но почему-то у нас часто не берут в расчёт тот факт, что страна у нас поменялась, и люди не шли в спорт — не из кого было выбирать. А когда нет конкуренции — нет и результата, это закон. Писееву сейчас очень удобно: он отдаёт этот пост и знает заведомо, что перспективы развития будут, мягко говоря, не слишком радужные. Я бы согласилась стать президентом. Я обожаю фигурное катание, и я бы старалась делать всё, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. И мне абсолютно всё равно, обвинят меня в чём-то или не обвинят, главное, чтобы вид спорта не умер, главное, чтобы он двигался вперёд. Но я очень занята своим театром, которому посвятила долгие годы, и не могу разбрасываться. Единственное, чего бы я пожелала федерации: чтобы Валентин Николаевич не устранялся окончательно и помогал новому президенту. Если его просто уберут и отодвинут, то это будет плохо для фигурного катания. Я имею в виду рутинную, каждодневную работу. Учитывая те интриги, которые есть в нашем виде спорта, я думаю: если бы Писеев нашел в себе силы помочь своему преемнику, это было бы правильно», — передаёт слова Бестемьяновой Чемпионат.ру со ссылкой на Infox.ru.