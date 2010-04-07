Месси повторил рекорд Шевченко

Покер Лео Месси в ворота «Арсенала» (4:1) стал шестым за всю историю Лиги чемпионов. Доселе отметка в четыре гола за матч покорялась только пяти игрокам: Марко ван Бастену, Симоне Индзаги, Дадо Пршо, Рууду ван Нистельрою, а последним автором покера стал наш Андрей Шевченко, принявший самое активное участие в выездном погроме «Фенербахче» «Миланом» в 2005 году. Теперь же Месси вошел в число этих легендарных личностей, а кроме того, еще и возглавил гонку бомбардиров нынешней ЛЧ. Turnir.com.ua со ссылкой на goal.com