«Ювентус» лишил игроков зарплаты, пока они не начнут побеждать

Руководство «Ювентуса» приняло решение лишить игроков зарплаты на то время, пока они не начнут побеждать. Как информирует «Спорт Экспресс» со ссылкой на sportmediaset.it, сегодня президент клуба Жан-Клод Блан встретится с заместителем генерального директора Роберто Беттегой, главным тренером Альберто Дзаккерони и несколькими ключевыми футболистами и расскажет о том, как он собирается улучшать выступления команды. Президент «Ювентуса» надеется, что лишение зарплаты станет действенным шагом по возвращению команды на первые позиции серии А. Также Блан подчеркнул, что этот шаг будет последним с его стороны в целях исправления ситуации. Этот сезон складывается для «Ювентуса» крайне неудачно: черно-белые вылетели из Лиги Чемпионов после группового турнира, а в Лиге Европы уступили Фулхэму в 1/8 финала. В то же время в чемпионате Италии туринцы занимают лишь 7-е место, на три очка отставая от зоны Лиги Чемпионов. Напомним, после поражения со счетом 0:3 от «Удинезе», «Ювентус» установил новый антирекорд в клубной истории. Уже девятнадцать матчей подряд Бьянконери не удается сохранить свои ворота в неприкосновенности.