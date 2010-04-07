Хоккей. «Ак Барс» оштрафовали за бросок бутылкой

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала казанский «Ак Барс» на 200 тысяч рублей за то, что один из болельщиков команды бросил пластиковую бутылку в игроков «Салавата Юлаева» во время матча Кубка Гагарина. Ранее «Ак Барс» уже получал предупреждения за подобные нарушения во время домашних игр, сообщает официальный сайт КХЛ. В новости на сайте КХЛ подчеркивается, что в бутылке, брошенной болельщиком в игроков «Салавата Юлаева», содержалась жидкость. Инцидент произошел 5 апреля во время третьего матча этих команд в полуфинальной серии Кубка Гагарина. 6 апреля была сыграна четвертая встреча, и в серии до четырех побед со счетом 3:1 ведет «Ак Барс». Кроме того, КХЛ оштрафовала на сто тысяч рублей ХК МВД из подмосковной Балашихи за несколько нарушений во время первого и второго матчей полуфинальной серии с «Локомотивом» (1 и 2 апреля). В пункте медицинской помощи стадиона отсутствовал персонал, заливка льда в перерывах была произведена некачественно, а после предматчевой разминки не прозвучала сирена. Кроме того, во время матча 2 апреля не работала одна из камер системы «видео-гол». В серии между ХК МВД и «Локомотивом» также сыграны четыре матча, и каждая из команд одержала по две победы. Пятая игра пройдет 7 апреля в Балашихе и начнется в 19:30 по московскому времени.