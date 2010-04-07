Саблич: Родным клубом для себя считаю киевское «Динамо»

30-летний хорватский защитник киевского «Динамо» Горан Саблич, получивший 6 апреля статус свободного агента, признался, что лучшие годы его карьеры прошли в украинском клубе. «Лучшие мои годы прошли в «Динамо», этот клуб полюбил и считаю для себя родным. Здесь я становился чемпионом Украины, узнал, что такое Лига чемпионов. Сыграть в таком турнире – очень многое для профессионального футболиста. Единственное, о чём могу сожалеть, так это о частых травмах, которые не позволили мне полностью реализовать себя. Именно из-за этого я сыграл за команду относительно мало матчей. Я ни на кого не обижаюсь и никого не виню. Знаю, что честно выполнял все обязательства перед клубом, а прерогативой тренера является выбор игроков для стартового состава. Мог бы, конечно, остаться в «Динамо» еще на один сезон, но просто так получать зарплату, не принося клубу пользу на футбольном поле, не в моих правилах. К тому же мне очень хочется играть. Сейчас травмы меня не беспокоят, здоровье в полном порядке, так что форму буду поддерживать самостоятельно. По поводу трудоустройства, есть несколько вариантов, которые рассматриваю. Сейчас же хочу попрощаться с киевскими друзьями, сказать всем огромное спасибо за поддержку и внимание», - приводит слова Саблича официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».