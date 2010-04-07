В Украине появились «спортивные» книги для детей

Сегодня в Национальном олимпийском комитете Украины достоялась презентация новых спортивных книг. По-сути, эти издания можно назвать прецедентом для нашей страны, поскольку предназначены они для детей. При содействии НОК и Фонда Сергея Бубки в Украине появились новые спортивные детские книги. Киевское издательство «Грані-Т» пополнила хорошо знакомую читателям серию «Жизнь выдающихся детей», которая уже насчитывает около 30 изданий, еще тремя книгами о детстве успешных украинцев. На этот раз – об известных отечественных спортсменах. Книги написаны спортивными журналистами Григорием Палием и Александром Мащенко, и адресованы аудитории возрастом от 8 до 14 лет. Для нашей детской литературы это нстоящий прорыв – ранее в Украине не писали художественных текстов о спорте и спортсменах. Уже через неделю на полках книжных магазинов появятся издания серии: «НОК о легкой атлетике», которая включает в себя истории Владимира Куца, Валерия Борзова, Юрия Седых, Сергея Бубки и Наталии Добрынской, «НОК о баскетболе» (Анатолий Поливода, Сергей Коваленко, Александр Сальников, Александр Белостенный, Александр Волков) и «НОК о художественной гимнастике» (Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Екатерина Серебрянская, Анна Бессонова). До конца года планируется выход из печати еще нескольких книг, героями которых, в частности, станут украинские фехтовальщицы, гандболистки, тяжелоатлеты, пловцы и представители зимних видов спорта. Президент НОК Украины Сергей Бубка: - В этих рассказах спортсмены становятся ближе детям и подросткам. Эти истории того времени, когда олимпийские чемпионы, звезды спорта еще не были звездами и чемпионами, а были простыми детьми со своей детской жизнью и проблемами. Интрига в том, как из обычных мальчишек и девчонок вырастают выдающиеся спортсмены. А тут у каждого своя история. Выход «спортивных» книг серии «Жизнь выдающихся детей» - это первый этап масштабного социального проекта «Учись побеждать», который осуществляется совместно с Фондом олимпийского чемпиона, Героя Украины Сергея Бубки, Национальным олимпийским комитетом и издательством «Грані-Т». В рамках этого проекта запланированы регулярные презентации книг в школах всех регионов Украины с участием героев публикаций. – известных украинских спортсменов, а также авторов книг и представителей издательства. Во время презентации организаторы проекта бесплатно передадут 500 экземпляров книг в библиотеки каждой школы, где будут проходить акции. Генеральный директор издательства «Грані-Т» Владимир Пузиков: - Мы попытаемся организовать эти встречи так, чтобы они не были похожи на урок или лекцию. Это будет живое неформальное общение детей с легендарными спортсменами. Мы покажем видео-ролики, посвященные нашим героям, каждый желающий сможет сфотографироваться и взять автографы. А также поставить те вопросы, которые обычно интересуют читателей такого возраста.