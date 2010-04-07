«Локомотив» из-за болельщиков «попал» на деньги

В среду состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором были приняты следующие решения. ФК «Сибирь» был оштрафован на 20 тыс. рублей за нарушение регламента в матче с «Амкаром». В свою очередь пермский клуб за бросание болельщиками предметов на поле оштрафован на 10 тыс. рублей. Еще 10 тыс. рублей «Амкар» заплатит за выход за пределы технической зоны главного тренера Рашида Рахимова. ФК «Локомотив» (Москва) оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Динамо» главного тренера Юрия Семина. Также железнодорожники выплатят 100 тыс. рублей за нарушения болельщиками общественного порядка. ФК «Спартак» (Москва) оштрафован на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны в матче с «Томью» главного тренера Валерия Карпина. Также «Спартак» оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение регламента. Об этом сообщает сайт РФС.