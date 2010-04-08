Ахметов: Платини убедился, что к Евро-2012 мы сделаем все

Президент донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов заявил, что глава УЕФА Мишель Платини убедился в том, что Украина способна организовать чемпионат Европы по футболу 2012 года на высшем уровне. Для нас большая честь, что дана высокая оценка тому, что мы сделали. Конечно, мы надеялись на подобные комплименты. И я убежден в том, что Украина достойно проведет Евро-2012. У меня в этом нет никаких сомнений. Думаю, господин президент УЕФА убедился в том, что мы сделаем все, чтобы чемпионат прошел на самом высоком уровне и по самым лучшим европейским стандартам, – цитирует Ахметова сайт «Шахтера». – Могу сказать, что господин Платини очень многое сделал для того, чтобы Евро-2012 состоялось в Украине. Он принял смелое решение, а Украина и украинцы в свою очередь сделают все, чтобы показать себя достойно».