Луи ван Гал: В полуфинале надеялся сыграть с «Бордо»

Главный тренер «Баварии» Луи ван Гал после победы по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов над «Манчестер Юнайтед» (2:1, 2:3) оценил исход второго матча, а также заявил, что в полуфинале надеялся сыграть с «Бордо». «Перед матчем, когда я увидел стартовый состав сэра Алекса Фергюсона, понял, что «МЮ» выберет агрессивный стиль игры, поэтому сказал своим ребятам, что мы также должны действовать активно и взять под контроль мяч. Но в первые 20 минут матча мы не смогли ничего противопоставить хозяевам. Потом «Бавария» включилась в игру и закончила тайм прекрасным и невероятным голом Олича. В перерыве я был уверен, что мы можем взять свое и забить второй гол. Ключевым моментом в игре стало удаление, после которого мы стали терпеливо и уверено продолжать игру. Сделать нужный результат после 0:3 – это невероятно. Мы никогда не узнаем, как бы сыграл «МЮ» в полном составе, так как эту встречу уже не переиграть. В полуфинале я надеялся сыграть с «Бордо», так как хотел взять реванш за два поражения на групповом раунде. «Лион»? Я смотрел их матчи с «Реалом», они показали хорошую организацию игры, и такую команду будет сложно победить, но в последние две недели я думал только об «МЮ», – приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.