Алена Бондаренко: После трех поражений подряд в первом круге трудно вернуться

Вторая сеяная украинка Алена Бондаренко, проиграв в первом круге турнира в Понте-Ведре белоруске Ольге Говорцовой со счетом 3:6, 6:4, 0:6, выбыла в стартовом раунде на четвертом турнире подряд. Украинка объясняет это психологическими проблемами. «Я просто очень боялась проиграть. Я проиграла в первом круге на трех турнирах подряд, и мне трудно вновь вернуться в игру. Мне не хватает уверенности. Стоит выиграть пару матчей и начинаешь лучше чувствовать себя в игре и вообще», – цитирует Бондаренко Tennis.com.