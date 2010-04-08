Ламбьель: Швейцарская федерация за все годы не заплатила мне ни франка

Призер Олимпийских игр в Турине Стефан Ламбьель рассказал о роли Федерации фигурного катания Швейцарии в своей карьере, о помощи родителей и о влиянии травмы на выступление в Ванкувере. О завершении любительской карьеры: «У каждого свой путь. Я уважаю решение Плющенко остаться в спорте еще на 4 года. Но все-таки его прогнозам по поводу моего возвращения к Олимпиаде в Сочи, думаю, не суждено сбыться. Меня никто не уговаривал остаться. И потом федерация за все эти годы не заплатила мне ни одного франка, не помогла ни с одной тренировкой. Я все должен был оплачивать сам: работу хореографа, наставника, покупал костюмы, авиабилеты, чтобы ездить на турниры. Не знаю, как обстоят дела у других спортсменов, но меня никто не поддерживал. Поэтому сейчас рад, что наконец-то могу самостоятельно распоряжаться своим временем, делать то, что хочу, и ни от кого не зависеть». О травме бедра, мешавшей выступать в олимпийском сезоне: «Многие спортсмены бывают в подобных ситуациях. Но не стану скрывать, олимпийский сезон действительно оказался очень тяжелым. К сожалению, мою травму за один день не вылечишь. Нельзя сделать операцию и навсегда о ней забыть». О помощи родителей в фигурном катании: «В год примерно тратил 100-150 тысяч франков. В основном, помогали мои родители. Да, периодически у меня появлялись небольшие спонсоры. Но если бы не родители, то не мог бы добиться успехов. Притом что мой отец не самый богатый человек, он всегда старался сделать все, чтобы мы с братом и сестрой могли достойно жить», – рассказал Ламбьель в интервью «Невскому времени».