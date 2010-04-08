Фергюсон обвинил игроков «Баварии» в давлении на арбитра

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон обвинил игроков немецкой «Баварии» в давлении на арбитра в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает AFP. По словам Фергюсона, футболисты «Баварии» повлияли на удаление защитника «МЮ» Рафаэла в начале второго тайма. Фергюсон также заявил, что футболисты немецкого клуба специально действовали жестко против форварда «МЮ» Уэйна Руни, который вышел на поле, несмотря на травму голеностопа. В первом тайме Рафаэл получил желтую карточку, на 50-й минуте при счете 3:1 в пользу «МЮ» еще раз нарушил правила и был удален с поля. После нарушения защитником правил игроки «Баварии» подбежали к судье и потребовали показать Рафаэлу красную карточку. После удаления Рафаэла «Бавария» забила гол и по сумме двух встреч вышла в полуфинал Лиги чемпионов (первую игру немцы выиграли со счетом 2:1). По словам Фергюсона, игроки «Баварии» вынудили главного арбитра матча Николу Риццоли показать Рафаэлу красную карточку. «Типичные немцы», - подчеркнул тренер. Наставник «МЮ» выразил уверенность, что если бы Рафаэл не был удален с поля, его команда не позволила бы «Баварии» забить гол и легко вышла бы в полуфинал. По словам Фергюсона, «Манчестер» провел отличный матч, но англичанам не повезло. Главный тренер «Баварии» Луи ван Галь, в свою очередь, заметил, что не разделяет мнения Фергюсона. По словам ван Галя, Рафаэл заслужил красную карточку. В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с французским «Лионом». В другом полуфинале встретятся испанская «Барселона» и итальянский «Интер». «Лента.ru»