Харлан установила мировой рекорд

Ольга Харлан в четвертый раз подряд стала чемпионкой Мира среди юниоров. На мировом первенстве в Баку Ольге удалось побить давний рекорд шпажиста Жака Бордена из Франции, который так же становился четырехкратным чемпионом юниорского мирового первенства, однако его победы шли не подряд. Сначала Жак победил в 1962 году, а потом еще три раза подтвердил звание чемпиона мира – в 1964, 1965 и 1966 годах. Ольга побеждала на Первенстве Мира среди юниоров с 2007 года. Сначала в турецком городе Белек, потом в итальянском городке Ачириале (2008), в 2009-м в ирландском Белфасте, а в 2010-м в столице Азербайджана Баку. Для украинки–рекордсменки это последние юниорские соревнования – в следующем году Оле исполнится 21 год и она выйдет из юниорского возраста. Необходимо отметить, что по дороге к наивысшей ступени пьедестала Харлан побеждала соперниц с разгромным счетом. В 1/16 финала Оля обыграла канадку Жоэль Бриссо 15:8, в 1/8 выиграла у итальянки Лукерции Синигаглии 15:5, в четвертьфинале одержала победу над своей соотечественницей Еленой Ворониной 15:4. Реальный отпор наша чемпионка получила только в полуфинальном поединке с россиянкой Диной Галиакбаровой, которая смогла нанести украинке 12 ударов. А финальный поединок с венгеркой Анной Варлей Харлан закончила, пропустив всего 2 удара, – 15:2. В состязаниях рапиристов наивысшего результат среди украинской команды достиг Тарас Тельних, который уступил в 1/8 финала будущему обладателю звания чемпиона мира Алаа Эи Дин Эль Сайед из Египта 6:15. В 1/32 финала Игорь Ревуцкий поиграл японцу Руо Мияке 9:15. Ступень раньше также японскому спортсмену по имени Жумпеи Азума проиграл третий украинец Филипп Колесников. Технические результаты Сабля женская: 1. Ольга Харлан (Украина) 2. Анна Варлей (Венгрия) 3. Дина Галиакбарова (Россия) 3. Азза Бесбес (Тунис) 6. Елена Воронина (Украина) 23. Алина Комащук (Украина) Рапира мужская: 1. Алаа Эи Дин Эль Сайед (Египет) 2. Герек Меинхардт (США) 3. Давид Виллетте (США) 3. Эдоардо Лоппери (Италия) 10. Тарас Тельних (Украина) 49. Игорь Ревуцкий (Украина) 66. Филипп Колесников (Украина) Национальная федерация фехтования Украины