Платини: «Мы верим в Украину»

УЕФА ВЕРИТ, ЧТО ЛЬВОВ НЕ ПОДВЕДЕТ Львов, который в проекте Euro-2012 с нашей стороны принято считать связующим звеном между двумя принимающими турнир странами, Мишель Платини посетил первым делом. На взлетной полосе небольшой самолет президента УЕФА с едва заметным швейцарским флажком встречали директор Euro-2012 в Украине Маркиян Лубкивский, президент ФФУ Григорий Суркис, мэр Львова Андрей Садовой и губернатор области Николай Кмить. Сразу по прилету Платини решил осмотреть ближайшие объекты, которые вызывают у экспертов Европейского футбольного союза повышенный интерес, а порой беспокойство, - действующий аэропорт и строительство новой взлетно-посадочной полосы. Почетный гость также принял участие в презентации Львова как одного из принимающих городов, состоявшейся в историческом Дворце Потоцких. Под конец пятичасового визита во Львов, который включал посещение места возведения нового стадиона, президент УЕФА резких заявлений не сделал. «Мы верим в Украину, верим власти, верим украинской федерации, - сказал Мишель Платини. - Мы надеемся, что у вас все получится, все будет строиться и развиваться согласно намеченному плану. Нам известно, что в ваших странах сделано многое, особенно в Украине. Скоро у меня состоится встреча с президентом Виктором Януковичем, во время которой, думаю, мы будем говорить о гарантиях, которые может предоставить государство. Украина, как и Польша, еще не исчерпала кредит доверия УЕФА. Мы приняли решение доверить проведение чемпионата Европы четырем городам в каждой стране, и менять его не планируем. Но если Киев не будет готов, всей Украине будет отказано в этом праве». Что же касается подготовки объектов непосредственно во Львове, то Платини отметил, что верит в своевременную сдачу в эксплуатацию новой арены, равно как не имеет ни малейших сомнений в гарантиях, выданных руководством города. «Львов дал слово и, надеюсь, его сдержит», - подчеркнул он. Оптимистично был настроен и президент ФФУ. «Знаю Платини не один год, и могу сказать, что когда он улыбается - это очень хороший признак, - обрадовал журналистов Григорий Суркис. - В то же время, безусловно, нам предстоит выполнить еще очень большой объем работы. И я уверен, что новая команда чувствует - нужно сделать это в кратчайшие сроки, чтобы наделить УЕФА дополнительным оптимизмом. Первые шаги - прагматичны и подкреплены реальным финансированием». КРАЙНИЙ СРОК - ИЮНЬ 2011 ГОДА Побывав на сооружении нового терминала в международном донецком аэропорту, Платини приехал на «Донбасс Арену», которая произвела на него сильное впечатление. Экскурсию по новому стадиону «Шахтера» для гостя провел президент донецкого клуба Ринат Ахметов. - Я впервые в этом городе, - сказал Мишель Платини, выйдя к прессе.- Должен признать, что стадион действительно великолепен. Можно только поздравить его владельца. Моя поездка носит протокольный характер. Приехал, чтобы посмотреть украинские города, где должны пройти матчи Euro-2012. Сегодня это Львов и Донецк, завтра - Харьков и Киев. Поскольку у вас новый президент страны, я хотел бы в четверг после обеда с ним встретиться. Поговорить о проблемах будущего чемпионата. Полгода назад у меня была встреча с Польшей, теперь настала очередь приехать в Украину. -В какой степени смена власти, произошедшая в нашей стране, может повлиять на подготовку к Euro-2012? - Не могу ничего сказать. Просто не знаю. Посмотрим. Euro-2012 - это совсем недалеко. Исполком УЕФА постановил в свое время, что Украина и Польша будут заниматься этим вопросом. Вы знаете, что были политические и финансовые трудности. Недавно наш исполком принял два важных решения. Первое: если в Киеве не будет стадиона, Украина останется без чемпионата. И второе: мы подтвердили приверженность формату «4 на 4», предполагающему равное представительство украинских и польских городов. У нас существует доверие к украинцам. Григорий Суркис много делает, чтобы турнир прошел в Украине. Сейчас надо присмотреться, что происходит. У каждого города свои заботы и свои проблемы. Во Львове есть отели, но нет стадиона. В Донецке красивый стадион, но недостаточно гостиничных номеров повышенной комфортности. Везде есть проблемы аэропортов. Но есть и доверие. Однако мы не можем безучастно смотреть на происходящее. Каждые две недели УЕФА командирует своих инспекторов, по отчетам которых составляем представление о ситуации с подготовкой к Euro-2012. - Эти отчеты совпадают с тем, что вы теперь увидели собственными глазами? - Не надо спешить - поездка еще не закончилась. Все города разные. У каждого есть свои недостатки и свои преимущества. В целом такова природа самих городов - как украинских, так и польских. Когда исполком принял решение о месте проведения чемпионата, многие люди получили очень непростое задание. Представьте себе, сколько будет работы у администрации городов, представителей государственной власти. Вместе с Польшей и Украиной мы взвалили на себя огромный груз ответственности. Это нужно понимать и достойно оценивать. - У вас есть претензии к темпам подготовки Украины к Euro-2012? - Мы с одинаковым вниманием следим за всем, что происходит как в Украине, так и в Польше. - Можете назвать конечный срок ввода стадиона в Киеве, чтобы у Украины не отняли чемпионат? - Июнь 2011 года. Если к этому времени в Киеве не будет стадиона, в Украине не будет Euro-2012. Это было понятно с самого начала. Но я думаю, что до крайностей не дойдет, и все будет в порядке. - Какие вопросы вы обсуждали, встречаясь с Ринатом Ахметовым? Он что-то подарил вам на память об этой встрече? - Мне он подарил авторучку. Что касается темы нашей беседы, то о Euro-2012 мы специально не говорили. Вспоминали прошлогодний финал Кубка УЕФА в Стамбуле, закончившийся для «Шахтера» триумфально. Ахметов выразил уверенность, что первый еврокубок в истории донецкого клуба не станет последним. Так он сказал. Я же как президент УЕФА обязан соблюдать в подобных вопросах нейтралитет. «СЭ в Украине»