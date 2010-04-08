Тимощук: В Лиге чемпионов побеждает тот, кто не сдается

Полузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук выделил ключевые моменты ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:3). «Это был триллер со счастливым концом. Игра получилась достаточно тяжелая. У «МЮ» было серьезное преимущество, особенно в первом тайме. После перерыва игра пошла уже несколько другая. Свою роль сыграло удаление, после которого уже мы контролировали ход поединка и добились права выйти в полуфинал. В Лиге чемпионов побеждает тот, кто не сдается и тот, кто бьется до последнего. Мы забили важный мяч в первом тайме, это предопределило действия игроков «МЮ», они стали действовать менее агрессивно. В перерыве мы настраивались еще на один гол, так как он бы все переворачивал с ног на голову и уже мы получали преимущество по сумме двух матчей. Думаю, что игроки «МЮ» также понимали это. Но нам за счет удаления, контроля мяча, численного перевеса и определенной доли везения удалось переломить ход поединка. Стоит отметить, что у Роббена получился отличный удар с лета после углового, где у вратаря не было шансов отразить мяч. Тем не менее, игра во втором тайме носила нервный характер, но даже обладая скоростными игроками, «МЮ» не получил возможность атаковать наши ворота. Ключевые моменты матча – это удаление Рафаэла и наш второй гол. Но, наверное, все помнят матч 1999 года, да и последний поединок в Мюнхене, когда исход игры решился на последних секундах. Поэтому я больше всего опасался финального штурма, навала со стороны «МЮ», – цитирует Тимощука Bobsoccer.ru. sports.ru