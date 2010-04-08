Команда «Дюранго» подала заявку на участие в сезоне-2011

Заявка итальянской команды «Дюранго» на участие в сезоне-2011 года была официально принята ФИА к рассмотрению. «Эта заявка является результатом хорошей маркетинговой работы, проделанной в последние месяцы. После ошибок, допущенных в прошлом году, мы стали искать партнеров, которые бы поддержали нас. Понятно, что нас интересует только участие в «Формуле-1» и ничего больше. Сейчас нам оказывают поддержку две крупные международные компании. Это серьезная заявка, после стольких лет поддержки молодых пилотов, пришло время «Дюранго» подняться на самую вершину автоспорта», – цитирует владельца команды Ивона Пинтона Pitpass. sports.ru