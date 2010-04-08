Тайгер Вудс вернулся в рекламу

Гольфист Тайгер Вудс (Tiger Woods) продолжил участие в рекламной кампании Nike и снялся в видеоролике спортивного бренда. Ролик был показан 7 апреля на телевидении США, сообщается на сайте The Wall Street Journal. В черно-белом видео американский гольфист смотрит в камеру, а за кадром звучит голос его отца Эрла Вудса (Earl Woods), умершего в 2006 году. Фразы взяты из старых интервью Вудса-старшего. Отец спрашивает сына, о чем он думал, каковы его чувства сейчас и научился ли он чему-нибудь. Реклама Nike имеет непосредственное отношение к скандалу, в эпицентре которого оказалась личная жизнь Тайгера Вудса. Напомним, что в декабре 2009 года гольфист попал в аварию неподалеку от дома, ее причиной позднее назвали семейную ссору. Тогда в прессе появились первые предположения о разладе между Вудсом и его женой, шведской моделью Элин Нордегрен (Elin Nordegren). После этого сразу несколько женщин признались в сексуальных связях с женатым гольфистом. 19 февраля 2010 года Вудс выступил с первым публичным заявлением, в котором извинился перед женой, друзьями и деловыми партнерами. Вудс прошел курс лечения от сексуальной зависимости в реабилитационной клинике. После скандала многие рекламные ролики с гольфистом исчезли с экранов американского телевидения. Некоторые рекламодатели разорвали с Вудсом контракты, например, консалтинговая компания Accenture PLC, сотрудничавшая со спортсменом шесть лет. Появление рекламы со спортсменом приурочено к турниру Augusta Masters, начавшемуся 5 апреля. Представители Nike заявили, что поддерживают Тайгера Вудса и его семью в этот нелегкий для них период. Сам Вудс не давал каких-либо комментариев по поводу новой рекламы. Тайгер Вудс стал лицом бренда Nike в 1997 года. По условиям контракта, гольфист обязан носить одежду, обувь или аксессуары с символикой Nike. «Лента.ru»