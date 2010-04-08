Аршавин назвал фаворита Лиги чемпионов

Форвард лондонского «Арсенала» и сборной России по футболу Андрей Аршавин назвал испанскую «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов сезона-2009/10. Аршавин сказал, что он очень удивится, если «Барселона» не выиграет турнир. Об этом пишет газета «Спорт-Экспресс». «Барселона», которая в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с миланским «Интером», в 1/4 финала победила «Арсенал». В ответном матче, который испанцы выиграли со счетом 4:1, Аршавин не играл из-за травмы. Аршавин подчеркнул, что «Барселона» была фаворитом в играх с «Арсеналом». Форварда «Барселоны» Лионеля Месси Аршавин назвал лучшим игроком мира. По словам россиянина, Месси останется лучшим футболистом планеты еще лет пять - семь. «Смотришь на Месси и думаешь: зачем я пошел играть в футбол?», - сказал Аршавин. По словам российского форварда, обследование выявило у него два надрыва мышцы. Аршавин сообщил, что у него надорваны икроножная и приводящая мышцы. Российский футболист выразил надежду, что он сможет вернуться в строй к 24 апреля, когда состоится матч «Арсенала» с «Манчестер Сити». «Лента.ru»