Ахметов: Сборная будет играть на «Донбасс Арене». Если цены будут приемлимы

Национальная сборная Украины по футболу на предстоящем финальном туре чемпионата Европы по футболу 2012 года будет играть в Донецке на стадионе «Донбасс Арена» только в том случае, если цены на билеты будут доступны для болельщиков. Об этом заявил президент футбольного клуба «Шахтер», собственник стадиона «Донбасс Арена» Ринат Ахметов. «Если цены будут доступны для болельщиков – пожалуйста, футбольному клубу «Шахтер» ничего не нужно. Мы готовы все сделать для того, чтобы национальная команда Украины играла здесь и доставляла радость болельщикам, но чтобы при этом были приемлемые цены», – цитирует Ахметова «УНИАН». При этом он добавил, что цены на билеты «должны быть рыночными, но не такими, как это произошло в матче с Грецией». Вспоминая тот матч, президент ФК «Шахтер» подчеркнул: «Мы построили «Донбасс Арену» и создали все условия для того, чтобы болельщики получали максимальное удовольствие от игры. Когда был матч Украина – Греция, мы не попросили ни одного цента и были готовы создать все условия для того, чтобы национальная команда к нам приехала и победила, а болельщики пришли, поддержали команду и получили огромное удовольствие от игры».