Хоккей. Форвард «Салавата Юлаева» дисквалифицирован за драку

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Антипов дисквалифицирован на один матч за драку с игроком казанского «Ак Барса» Никитой Алексеевым. Таким образом, Антипов пропустит пятую игру между этими командами в полуфинальной серии Кубка Гагарина, которая состоится 8 апреля в Уфе, сообщает официальный сайт КХЛ. Драка с участием Антипова и Алексеева произошла 6 апреля во время четвертого матча серии в Казани. Оба игрока были удалены до конца встречи. Антипов получил дисквалификацию на следующий матч «с учетом ранее полученных дисциплинарных наказаний». Алексеев сможет принять участие в пятой игре серии.