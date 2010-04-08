Теннис. У Мартины Навратиловой обнаружен рак

У легендарной теннисистки Мартины Навратиловой обнаружен рак груди. 53-летней спортсменке сделали операцию, и медики имеют все основания рассчитывать на ее полное выздоровление. «Это как пинок под зад, - призналась Навратилова журналу People. - Я чувствовала себя отлично, полностью контролировала свою жизнь и тело, но в одно мгновение все вышло из-под контроля». Девятикратная чемпионка Уимблдона, которая до сих пор играет не только в теннис, но и в хоккей, а также участвует в соревнованиях по триатлону, отметила, что ей повезло, поскольку в феврале она сделала рентгеновский снимок груди впервые за четыре года, передает NEWSru.com. Прогноз врачей на благоприятный исход лечения очень высок - только одна женщина из ста на такой ранней стадии умирает от рака груди. В мае Навратилова начнет шестинедельный курс лучевой терапии.