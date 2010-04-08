Наумов: Алиев зарегистрирован как россиянин

Полузащитник «Локомотива» Александр Алиев не будет считаться легионером в российской Премьер-Лиге, несмотря на наличие у него украинского паспорта и тот факт, что он заигран за сборную Украины. Об этом в интервью «Спорт-экспрессу в Украине» рассказал президент «Локо» Николай Наумов. «В Конституции России есть статья 6 «О законе гражданства», которая сообщает: «Гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается РФ только как гражданин Российской Федерации». Пункт 2 этой же статьи гласит: «Приобретение гражданином РФ иного гражданства не влечёт за собой прекращение гражданства РФ». Иными словами, если изначально Алиев являлся гражданином России, наша страна будет рассматривать его как своего гражданина, даже если у него три паспорта, — цитирует Наумова сайт «Динамо»(Киев) от Шурика. — Миграционная федеральная служба России предоставила подтверждение: Саша является гражданином России, так как родился в Хабаровске и родители его россияне. Этот документ направлен в РФС, который, в свою очередь, зарегистрировал футболиста соответствующим образом. Между тем футбольные законы не позволяют Алиеву выступать ни за какую другую сборную, кроме Украины, так как он заигран за эту команду. Считаю, решение, играть парню за Украину или нет, должны принимать не политики, а тренеры. «Локомотив» в свою очередь обещает способствовать тому, чтобы господин Алиев вовремя приезжал на сборы своей национальной команды». Добавим также, что на официальном сайте РФПЛ Алиев числится в заявке «Локомотива» как гражданин России.