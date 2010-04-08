Российский пловец дисквалифицирован за допинг

17-летний российский пловец Никита Левяков дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Спортсмен попался на применении запрещенных препаратов в декабре 2009 года во время чемпионата России среди юниоров в Перми. Наказание Левякову вынесла Всероссийская федерация плавания (ВФП), сообщает Associated Press. В анализах допинг-пробы пловца были обнаружены два анаболических стероида - станозолол и дегидрохлорметилтестостерон. Левяков сможет вернуться в спорт 25 декабря 2011 года, но, по существующим правилам, ему запрещено участвовать в Олимпиаде 2012 года в Лондоне. На сайтах Всероссийской федерации плавания и Международной федерации водных видов спорта информации о дисквалификации Левякова нет.