Марадона назвал лучшего тренера мира

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона не сомневается в том, кто является лучшим тренером мира. Об этом сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на итальянскую газету La Gazzetta dello Sport. По мнению Марадоны, это наставник миланского «Интера» Жозе Моуриньо, которого он сравнил с главным тренером испанской «Барселоны» Пепом Гвардиолой. «Гвардиола добился со своей командой всего и выиграл все. Поэтому надо отдать ему должное. Однако Моуринью является для меня более совершенным специалистом. Для меня именно он является лучшим тренером мира. Он настоящий босс, поэтому я выбираю его», - заявил Марадона. Напомним, первый полуфинальный матч «Интера» и «Барселоны» состоится 20 апреля, ответный - 28 апреля.